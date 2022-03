Førsteinntrykkene av Morbius danner et dystert bilde for Sony-filmen

HQ

Etter en rekke utsettelser kommer Sonys nye Marvel-film Morbius snart på kinoer over hele verden. I filmen spiller Jared Leto hovedrollen som Dr. Michael Morbius, en mann som på søken etter en kur for en sjelden blodsykdom ender opp med å bli en vampyr med mange spesielle evner.

Morbius har premiere 1. april, og nå har de første amerikanske inntrykkene av filmen begynt å dukke opp, og de er ikke spesielt gode... Tvert imot faktisk.

Sab Astley uttalte seg om filmen på Twitter: "Well, #Morbius is about as bad as you were expecting. A 2005 plot collides with visually confusing CGI to create a bit of a snooze fest. But don't worry, they've saved the worst for last. Featuring some of the worst post credits scenes you've EVER seen, Sony are off their rocker."

Kritikeren Nicola Austin skriver også på Twitter: "Well #Morbius is unfortunately not great (some really shoddy vfx & 00s formulaic plot) & definitely not as fun as Venom. Really confused at the future of the Sony Spiderverse following the post-credits scenes & the editing. Matt Smith is clearly having a blast though!"

Escape Film Club fortsetter Twitter-kritikken: "#Morbius proves that no matter how many famous faces or shiny visuals you squeeze in, Sony will always find a way to impressively misunderstand basic storytelling."

Kritikeren Cameron Howe har også delt sine tanker og viser ingen nåde: "Morbius is just as disjointed and boring as you expected it to be. Clearly butchered in an edit by a studio who had no clue what they wanted to do with it - not that there's a good film trapped in there. Mid credits are a joke but stick around if you like rolling your eyes."

Mange flere inntrykk spres på Twitter og alle er omtrent like negative. Har du fortsatt håp for filmen, og har du tenkt til å se den når den kommer på kino?