Førsteinntrykkene av Starfield overgår visst alle forventninger

Vi visste alle fra første titt på Bethesdas Starfield at det kom til å bli et ambisiøst spill. Mens løftene om 1000+ planeter og hundrevis av timer med innhold har begeistret mange, mener skeptikerne i miljøet at det ikke kan leve opp til hypen.

I en nylig episode av XNC Podcast ble det imidlertid hevdet at Starfields spilltestere blir blåst av banen av størrelsen og dybden til sci-fi-rollespillet. Disse uttalelsene stammer fra Colt Eastwood som hevder at spilltesterne virkelig nyter opplevelsen, som ifølge dem skal være langt større enn noe annet Bethesda-spill og overskygger både Fallout og Skyrim.

Det er ingen tvil om at Bethesda har høye ambisjoner for Starfield, men etter at Fallout 76 skuffet mange og ventetiden som har vært knyttet til det kommende spillet, er det mange som ikke våger å håpe for mye.

Hva tror du? Kan Bethesda gjenopprette sin tidligere prakt med Starfield?

Takk, Insider Gaming.