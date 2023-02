Førstepersonsmodus kan komme til Fortnite

HQ

Nylig fikk en lekkasje mange til å tro at en førstepersonsmodus kom til Fortnite. Nå ser det ut til at disse lekkasjene kan inneholde en viss sannhet, ettersom en ny video ser ut til å vise en tidlig versjon av førstepersonsspill i Fortnite.

Klippet er kort, og gir oss ikke mye innsikt i hvordan modusen vil fungere i spillet, med tanke på at Fortnite tradisjonelt alltid har vært et tredjepersonsskytespill.

https://twitter.com/ModernWarzone/status/1620765303193104386

Noen fans tror imidlertid allerede at de vet hvordan den nye POV vil bli implementert. Noen er redde for at det vil erstatte det tradisjonelle synspunktet, mens andre tror at det vil være sin egen modus som ikke forringer den opprinnelige opplevelsen.

Vil du se Fortnite bli en FPS?