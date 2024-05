Fortjenesten på spillabonnementer har stoppet opp, ifølge analytiker

HQ

Ifølge Mat Piscatella, analytiker i videospillbransjen, har det vært et tregt år for abonnementstjenester for videospill som ikke er mobile, ettersom det ser ut til at de er i ferd med å nå taket.

I følge Piscatella, sammenlignet med april 2023, har utgiftene til disse abonnementstjenestene bare økt med 1%. Han siterte twitret et innlegg fra i fjor der det virket som om han først la merke til at disse tjenestene kunne oppleve en nedgang.

Abonnementstjenester som Xbox Game Pass og PlayStation Plus Premium har mye å by på når det gjelder spillbibliotekene deres, men kanskje er spillerne rett og slett fornøyde med hvordan de spiller spill allerede, og det er lite som frister dem til å betale en månedlig avgift. Kanskje, hvis Call of Duty skulle lanseres dag én på Game Pass i år, kunne vi se en økning, men det ville bare føles som en midlertidig løsning på det som raskt er i ferd med å bli et stort problem.

