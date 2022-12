Fortnite Chapter 4 bringer Mr. Beast, The Witcher og mer til nytt kart i dag

HQ

Etter en flere uker lang oppladning er Fortnite Chapter 3 sin tid over, for etter en heftig sekvens som avsluttet denne epoken av det ultrapopulære spillet er det tid for å starte et nytt kapittel om noen timer. Som forventet er det ikke snakk om små forandringer heller.

For selv om Fortnite Chapter 4 sin lanseringstrailer ikke offentliggjøres med mye mer informasjon klokken 9 gjør den filmatiske traileren det fullstendig klart at det nye kartet blander deler av gamle kart med helt nye. På toppen av dette introduseres åpenbart motorsykler, samt muligheten til å spille som både The Hulk, Youtube-stjernen Mr. Beast, Geralt fra The Witcher, Doomslayer fra Doom og endelig Geno fra Epic Games' tegneserie.