Fortnite er det mest søkte videospillet på Pornhub.

Desember er måneden for årlige oppsummeringer, og det ser ikke ut til at voksenunderholdningsbransjen er annerledes. Det betyr at Pornhub nå har publisert sine årlige lister over hva folk har søkt etter, og resultatene er overraskende.

Det desidert mest søkte videospillet er faktisk Fortnite, og deretter følger (i rekkefølge) Overwatch, Minecraft, Pokémon, Atomic Heart og Genshin Impact. Det er til og med noen som søker etter porno med Super Mario Bros, Among Us og Cuphead. Et godt eksempel på hvor populært Fortnite er, er at den mest søkte figuren er Chun-Li... fra Fortnite. Og det er ikke en skrivefeil, for Pornhub inkluderer bare søkeresultater med karakterens navn og spill (for å unngå at cosplayere eller pornostjerner som deler navn med en videospillkarakter dukker opp i listen), så folk vil virkelig ha Fortnite-versjonen av Chun-Li.

Selv om kvinnelige karakterer dominerer listen, er det et par mannlige, inkludert Mario og Sonic. Vi har spørsmål, men vi er ikke sikre på at vi vil ha svarene.