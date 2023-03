Fortnite får en førstepersonsmodus neste sesong

HQ

En førstepersonsmodus har vært etterspurt for Fortnite i svært lang tid, og det har vært indikasjoner på at det faktisk kommer. Nå virker det som ventetiden snart er over også, for Ifølge flere dataminere har det nå blitt avslørt at førstepersonsmodusen kommer neste sesong (Chapter 4 Season 2).

Om dette vil bli kombinert med en no-build-modus for å gjøre det mer som et vanlig skytespill gjenstår å se, men det har også vært en ting som Fortnite-samfunnet har bedt om. Å legge til dette vil potensielt gjøre spillet mer attraktivt for et nytt publikum også, så vi kan forestille oss at det er noe Epic Games vurderer.

Det er verdt å påpeke at selv om flere kilder peker mot det samme og informasjonen kommer fra datamining av selve spillet fra påviste lekkere er det fortsatt ingen offisiell bekreftelse.