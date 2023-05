Fortnite får en rangert modus

HQ

Til tross for at Fortnite generelt er i forkant av Battle Royale-scenen, har ligget bak andre BR-er i ett aspekt: støtten til en rangert modus. Heldigvis vil Epic Games etter en lang ventetid rette opp dette ved å innføre et offisielt rangert alternativ i Fortnite.

Kommer i versjon 24.40 av spillet, vil dette Ranked alternativet være for både vanlig Battle Royale og Zero Build alternativet, og vil se spillere jobbe gjennom forskjellige nivåer for å vise frem sine ferdigheter i spillet.

Nivåene spenner over Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Elite, Champion, og Unreal, og Bronze til Diamond vil hver inneholde tre undernivåer å jobbe seg gjennom, mens Elite, Champion og Unreal bare vil ha ett.

Epic Games har kunngjort at de vil lansere dette Ranked -alternativet som Season Zero, som vil vare til slutten av Chapter 4 Season 3, og vil fungere som en måte å teste og gjøre justeringer på før Season One kommer når Chapter 4 Season 4 debuterer. Ja, det er mye Seasons, Chapters, og Zeros så langt.

Rangeringer vil bli avslørt etter å ha spilt bare ett spill, og bare de som når Unreal vil ikke få sine rangeringer tilbakestilt ved begynnelsen av hver sesong. Når det gjelder rangering opp, kampplassering, elimineringer og rangering av motspillere, står alt for hvordan rangeringen din endres etter hver kamp. Lag av spillere vil alle bli rangert likt, noe som betyr at du ikke trenger å bekymre deg for å etterlate en lagkamerat.

Solo, Duos, og Squads vil støttes med Ranked i Battle Royale, mens bare Duos vil være tilgjengelig for Zero Build. Og Epic har sagt at i Ranked spill vil materialhettene bli droppet til 500 fra 999, høstingshastighetene vil være tregere, og spillerne vil slippe 50 materialer hver når de blir beseiret.

For å beskytte nye spillere låses ikke Ranked opp før du har overlevd 500 spillere i vanlige spillmoduser.

Det vil selvfølgelig også være belønninger knyttet til din endelige rang på slutten av sesongen, med Zero Build spillere som får Burn Bright Emote, med denne skiftende fargen avhengig av din rang.

For mer informasjon om modusen og noen få bug- og balanseendringer, se kunngjøringsinnlegget om rangering her.