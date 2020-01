Fortnite får endelig Ninja-skin

En av grunnene til at Fortnite gikk fra å være meget populært til ultrapopulært var hvordan Epic begynte å implementere annen popkultur i spillet. Derfor er det ikke rart at de nå virkelig vil begynne å fokusere på kjente fjes.

Epic Games har nemlig annonsert det noe kalt The Icon Series. Enkelt sagt er dette tidsbegrensede eventer som tilbyr spesielle skins og gjenstander inspirert av populære ting. For å bruke deres egne ord:

"Gaming, music, film, and fashion collide in Fortnite in the Icon Series. The Icon Series brings the artistic vision, personality, and attitude of top creators to Fortnite, building on previous collaborations with Marshmello and Major Lazer."

Med det i tankene er det vel ikke sjokk at serien starter med at Tyler "Ninja" Blevins endelig får drømmen oppfylt om å få et eget skin i spillet. Likheten er selvsagt slående, men foreløpig er det bare Blevins selv og et par av vennene hans som får glede av å bruke det. Alle andre må vente til klokken 1 natt til fredag når begge skinet, Ninja's Edge Back Bling, Ninja Style Emote og Dual Katanas Pickaxe blir tilgjengelig for en foreløpig ukjent pris i butikken.

De neste som visstnok skal stå på listen er Loserfruit og TheGrefg, så foretrekker du noen av disse er det ingen grunn til å være skuffet enda.