Fortnite får enspiller-event med ny sesong neste uke

Da Fortnite ble lansert var det bare mulig å drepe datakontrollerte fiender sammen med venner i det som senere ble kalt Fortnite: Save the World, men noen måneder senere ble altså Battle Royale introdusert. Etter omtrent tre år med online-fokus er det plutselig folk som har begynt å håpe på et mer historiefokusert Fortnite man kan spille alene, og det viser seg at vi får en smakebit av denne når Fortnite Chapter 2 Season 6 starter.

Epic Games avslører at den neste sesongen av Fortnite starter den 16. mars, og denne gangen vil det hele markeres på spesielt vis. I stedet for spillets tradisjonelle og rekordsettende live-event hvor millioner av spillere samles for å være vitne til noe utrolig på et bestemt tidspunkt blir det tydeligvis annerledes neste tirsdag. Studioet sier nemlig at sesong 6 vil starte med å ta hver spiller til et oppdrag man får oppleve på egen hånd. Det som kalles Zero Crisis Finale vil la oss avslutte Agent Jones sitt oppdrag, så dette kan vi gjøre når vi vil. Tingene som skjer der skal visstnok enda verdenen for alltid, men noe mer får vi ikke vite. Derfor skal det bli gøy å se akkurat hva dette er snakk om. Dette er tross alt et spill som har endret seg en god del gjennom årene, så forhåpentligvis venter det noe meget spennende denne gangen også.