Fortnite får offisielle Crocs

HQ

Haute couture er kanskje ikke et begrep som brukes så ofte for å beskrive Crocs - men de er unektelig komfortable og forblir likevel utrolig populære. De samarbeider også ofte med populære merkevarer, spesielt innen spillverdenen (som Minecraft og Sonic the Hedgehog).

Nå er det på tide med nok et samarbeid, denne gangen med Fortnite. Disse Crocs-skoene har fått det passende navnet Battle Bus og slippes 29. oktober. Skoene kommer med en Back Bling-minipose som ser ut til å være mer upraktisk enn praktisk, og selvfølgelig er det en mengde Jibbitz å få kjøpt.

Sjekk ut hvordan de ser ut nedenfor.