Fortnite hadde sin hittil største dag i helgen

HQ

Det ser ut til at fansen var svært begeistret for å vende tilbake til det opprinnelige Fortnite -kartet, for Epic Games har gått til X for å avsløre at Battle Royale i løpet av helgen, nærmere bestemt lørdag 4. november, hadde sin største dag hittil.

Til tross for noen enorme dager i historien, betydde de 44,7 millioner spillerne som hoppet inn i spillet og sto for over 102 millioner timer med spilling, at 4. november 2023 nå er den største dagen i Fortnite sin historie.

Kom du tilbake til Fortnite i løpet av helgen for å sjekke ut OG-kartet?