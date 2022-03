Fortnite har samlet inn over 314 millioner kroner til Ukraina

HQ

I går annonserte Epic Games og Microsoft at de vil gi vekk alle inntektene fra Fortnite til veldedige organisasjoner som hjelper Ukraina i disse dager, og det tok sannelig ikke lang tid før vi fikk se hvor fantastisk spillindustrien kan være på dette området.

For nå forteller Epic har de allerede har fått inn over 36 millioner amerikanske dollar, noe som tilsvarer godt over 314 millioner kroner, via Fortnite. Dette viser jo ikke bare hvordan selskapet lett kunne vært en gigant bare med det spillet, men også hvor gavmilde vi spillere kan være når situasjonen byr seg. Det skal bli interessant å se hvor enorm summen rekker å bli før kampanjen avsluttes den 4. april, så det er bare å fortsette å kjøpe ting i Fortnite eller sende penger direkte til UNICEF og andre hjelpende organisasjoner.