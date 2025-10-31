Fortnite introduserer kjæledyrkompanjonger kjent som Sidekicks

HQ

Fortnite introduserer en måte som uten tvil vil gjøre livet til solospilleren mindre ensomt. Kjent som Sidekicks, er dette en ny funksjon som i utgangspunktet er din helt egen digitale kjæledyrkammerat, men forhåpentligvis uten bryet og skyldfølelsen som så mange Nintendogs-eiere er kjent med.

Lanseres så snart som i morgen i neste battle pass for Fortnite, Sidekicks blir sett på som "tilpassbare følgesvenner" som du kan tilpasse etter eget ønske ved å endre deres bevegelse, navn, tilbehør de har på seg som klær og hettegensere, og alt ved å bruke Sidekick Points som tjenes ved å henge sammen.

Sidekicks vil være tilgjengelige for bruk i hovedmodusen Battle Royale, Lego Fortnite, utviklerskapte opplevelser og mer, og den første som kommer er Peels, en hund med bananutseende som uten tvil vil passe alle Peely -spillere der ute. Flere vil imidlertid bli lagt til veldig snart, med Bonesy, Spike, og Lil' Raptor som alle blir med via butikken 7. november. Epic erter også noe for katteelskere også ...