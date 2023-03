Fortnite kan ikke lenger spilles på Windows 7 og 8

HQ

Selv om mange av de som spiller Fortnite på PC allerede bruker de mer moderne Windows-operativsystemene er det mange som har fått dårlige nyheter fra Epic Games i dag.

Nå som Fortnite Chapter 4 Season 2 har kommet kan nemlig Fortnite ikke lenger spilles på Windows 7 eller 8, og du trenger Windows 10 eller nyere for å kunne fortsette å spille spillet på en offisielt støttet måte.

Med tanke på at Epic Games pleier å bruke Fortnite som en ledende testfront for sin nyeste teknologi og systemer er det ikke akkurat en overraskelse at spillet har droppet støtten for de eldre operativsystemene, men det er likevel litt spesielt.