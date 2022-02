Fortnite kommer ikke til å fungere på Steam Deck

HQ

Steam Deck er rett rundt hjørnet, og inntil videre har det stort sett kun vært gode nyheter hva angår kompatibiliteten av de største og viktigste spillene på plattformen. Enten har det skjedd automatisk, ellers har en rekke studioer dedikert litt ressurser til å sikre god funksjonalitet på den nye plattformen. Men det kommer ikke til å gjelde et av de største spillene noensinne - Fortnite.

Via Twitter bekrefter CEO Tim Sweeney at grunnet mistanke om juks på nettopp Steam Deck, eller mer spesifikt at Epic Games' Easy Anti-Cheat ikke fungerer der for øyeblikket, så virker ikke Fortnite på Valves nye håndholdte.

"Fortnite no, but there's a big effort underway to maximize Easy Anti Cheat compatibility with Steam Deck. We don't have confidence that we'd be able to combat cheating at scale under a wide array of kernel configurations including custom ones."

Han ser ikke ut til å avvise at det kommer i fremtiden, men til å begynne med? Nei.