Fortnite Lego, Fortnite Festival og Rocket Racing er kommet for å bli

Hva er Fortnite? Vel, hvis du hadde spurt meg i 2017 ville jeg sagt at det er et morsomt battle royale, men i 2023 er det noe helt annet. Fortnite har nå en overlevelses-/mini-Soulslignende modus i Lego Fortnite, et rockeband/rytmespill i Fortnite Festival og et racingspill i Rocket Racing.

Disse modusene har tatt mye tid og krefter å legge inn i spillet, og de har alle vist seg å være utrolig populære. Noen fans har vært bekymret for at disse nye måtene å spille på ville forsvinne over tid, men Epic Games har forsikret oss om at de ikke er tidsbegrensede.

Epic beskrev til og med Lego Fortnite, Fortnite Festival og Rocket Racing som nye spill, ikke bare moduser. Selv om du ikke er den største fanen av Fortnite, er det vanskelig å undervurdere ambisjonen om å putte tre helt forskjellige sjangre inn i denne Battle Royale, og se dem finne sin egen suksess blant fansen.

Etter hvert som Fortnite utvides, lurer vi på hvilken sjanger vi får se fra Battle Royale neste gang. Et kampspill? Et pek-og-klikk-eventyr? En datingsimulering? Selv om alt dette bare er spøker, virker det ikke helt utenkelig.