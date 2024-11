Fortnite OG vender tilbake permanent neste måned

HQ

Vi har sett Epic Games flagre med ideen om Fortnite OG før i det siste, med dette som en måte for fans å fordype seg i Battle Royales mest originale format. Det er Chapter 1 - Season 1, så i utgangspunktet før spillet ble metaversalt og vilt og fantastisk som vi kjenner det i dag, og dette er noe som mangeårige fans av spillet har skreket og blitt begeistret for hver gang det kommer tilbake som en begrenset tidsmodus. Dette kommer ikke til å skje i fremtiden.

For Fortnite OG kommer tilbake i desember og vil være her for å bli. For alltid. Modusen vil være en permanent inkludering i Battle Royale fra og med 6. desember, og når det gjelder hva spillerne vil være i vente, blir vi fortalt :

"OG kommer TILBAKE og er her for å bli. Gjenopplev Battle Royale fra starten og utforsk OG-kartet, samle OG-loot og gjenopplev OG-sesonger. Kom tilbake 6. desember."

I hovedsak, hvis du har lett etter en måte å slippe det som om det er 2017, vil du ikke gå glipp av Fortnite OGs retur neste måned.