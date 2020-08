Fortnite saksøker Apple og Google etter fjerning fra App Store og Google Play

Du ser på Annonser

Tidligere i dag gjorde Epic Games et meget interessant grep i Fortnite da implementerte et betalingsalternativ som lot oss betale for V-Bucks direkte til dem i stedet for Apple og Google siden Fortnite-skaperne mener de to sistnevnte krever for høye prosenter. For å friste litt koster denne betalingsmåten tjue prosent mindre, noe som selvsagt har gjort slik at ganske mange velger det alternativet. Apple og Google er som kjent glad i penger, samtidig som spesielt førstnevnte hater ting som ikke følger spesifikke regler, så de siste timene har bydd på et skikkelig drama.

Apple bestemte seg nemlig for å fjerne Fortnite fra App Store etter at Fortnite fikk dette nye betalingsalternativet, og etter noen timer gjorde Google det samme med Google Play-utgaven. Et valg som selvsagt gir mening med tanke på at det å omgå inntekter til butikkeierne strider mot selskapetenes retningslinjer og regler. Dette gjør det uansett bare ekstra interessant at Epic Games har bestemt seg for å starte en meget offentlig kamp mot Apple både i selve spillet og på sosiale medier, samt saksøkebegge gigantselskapene.

Du kan være sikker på at dette fortsetter å utvikle seg fremover, men allerede nå får det konsekvenser for iOS-spillere. Dere som spiller iOS utgaven vil ikke få tilgang til nytt innhold eller nye oppdateringer fremover, noe som inkluderer Fortnite Chapter 2 - Season 4. Epic sier at om du skal ha noe som helst håp om å få fikset dette kan du kontakte Apple på Twitter, bruke hashtaget #FreeFortnite, kontakte kundestøtten deres og lignende, for Epic selv har slettes ikke tenkt å gi opp kampen om å få Apple og Google til å senke fortjenesteprosentene sine. Androidutgaven er på sin side fortsatt tilgjengelig i andre butikker. Uansett hva blir dette en interessant situasjon å følge.