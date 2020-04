Fortnite satte ny rekord med Travis Scott-konsert

Det er ingen tvil om at spillkvelden Ninja og Drake hadde sammen gjorde sitt for at Fortnites populæritet eksploderte, så det er passende at en annen artist nå har hjulpet spillet med å nå enda en rekord.

Som forventet ble nemlig nattens virtuelle Travis Scott-konsert i Fortnite en enorm suksess. Faktisk var den såpass populær at over 12,3 millioner spillere var inne i spillet samtidig for å se på, noe som er ny rekord for battle royale-spillet. Dette er rekord med klar margin også, for om jeg ikke tar helt feil var den forrige rekorden litt over 10,7 millioner under fjorårets Marshmello-konsert.

Du trenger uansett ikke å frykte om du ikke var med på moroa i natt, for jeg tviler på at det blir folketomt på de fire andre konsertene som vil holdes i dag og lørdag.

Hvilken artist eller gruppe ønsker du å se i Fortnite?