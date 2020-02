Fortnite Season 2 bringer Deadpool og hemmelige agenter

Etter tre utsettelser har tiden endelig kommet for å starte Fortnite Chapter 2 Season 2, og det viser seg at den siste tidens hint har vært for at superhelter og hemmelige agenter inntar spillet.

Her snakker vi ikke bare om figurer Epic Games har funnet på selv heller, for i annonseringstraileren under kan vi se både Deadpool og et kostyme som er ekstremt inspirert av Catwoman. Det er selvsagt uansett fleste originale kreasjoner, og i trailer nummer to får vi se at Battle Pass-et vil by på et meget muskuløst kattemenneske, en banan som tror den er James Bond og mer. Disse skinsene vil også ha ulike utgaver avhengi av om du velger å være på de snille eller onde sin side.

Skins er selvsagt ikke det eneste nye heller, for som den sistnevnte traileren viser gjøres det en rekke endringer på kartet som virkelig skaper hemmelig agent-vibber. I nordøst kan vi blant annet kose oss på en luksusyacht, mens vi kan løpe rundt på en oljeplattform i sørvest. Selve midten av kartet vil nok også bli ganske populært de første timene siden det er der den imponerende hovedbasen er, og ut i fra traileren ser det ut som om det også er en snasen hule med en haiutskjæringer der.

I tillegg kan vi se frem til å leke litt Metal Gear Solid med å løpe rundt i pappesker, muligheten til å markere fiender med en liten duppeditt, sveve bortover med noen passende nye glidere og mer du kan forvente å lese mer om i Epics oppdateringsliste når den offentliggjøres. For ikke å snakke om prøve ut selv i spillet selvsagt:P

Er det noe som frister?

