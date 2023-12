Fortnite sin OG-modus blir ikke den samme i 2024

HQ

Hver gang Fortnite lanserer noe populært kan du være sikker på at Epic Games tar det tilbake på et eller annet tidspunkt. Det skjedde med No Build-modusen, og det kommer til å skje igjen med Fortnite OG.

Tilbakevendingen til originalkartet, våpnene og mye mer fikk millioner av spillere til å vende tilbake til Battle Royale, noe som fikk Epic Games til å bekrefte at Fortnite OG ville gjøre comeback neste år. I en samtale med Axios ga Epics sjef for Fortnites økosystem, Saxs Persson, oss en oppdatering på hva vi får se når det kommer tilbake.

"Det er bare et spørsmål om hvordan og når, og hvordan vi gjør det slik at det ikke bare er det samme", sa Persson. Dette er en ganske vag uttalelse som ikke gir oss mange detaljer, men vi vet i det minste at opplevelsen vi får, kommer til å se litt annerledes ut enn den vi fikk med OG i år.