Fortnitemares 2023 byr på Jack Skellington, Michael Myers og Alan Wake

Epic Games har nå kunngjort hva som kommer til Fortnite i forbindelse med det årlige Fortnitemares-arrangementet i spillet. I tillegg til en rekke nye våpen og gjenstander med uhyggelig tema, som Pumpkin Launcher og Witch Broom, vil årets event by på noen spennende crossovers.

Fans av slashere vil glede seg over at Michael Myers blir en del av Fortnitemares, og dette samarbeidet inkluderer et skin, en emote, en hakke (vel...kniv) og en Back Bling.

Remedy feirer sin tilknytning til Epic ved å bringe Alan Wake til Fortnite i oktober også, med en pakke der Alan Wake 2 -versjonen av den berømte forfatteren dukker opp i spillet, sammen med en hakke, Back Bling og et våpenomslag.

Og for å sette prikken over i-en, for det ville ikke vært Halloween uten at denne filmen dukket opp, kommer A Nightmare Before Christmas også til Fortnite, der Jack Skellington debuterer som skin med en nissevariant (perfekt til jul om noen måneder), en glider, Back Bling og en hakke.

Du kan lese mer om hvordan Epic feirer Fornitemares i år her.