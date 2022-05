Fortsatt ingen ny 007 i sikte

HQ

Daniel Craig tok som kjent farvel med rollen som Bond via filmen No Time to Die, og vi står nå helt uten en aktiv James Bond. Folkene bak produksjonen hos MGM har allerede slått fast at jakten er satt i gang, men noe tyder på at det ennå ikke er noen aktuelle kandidater.

I et intervju med Variety forteller produsent Barbara Broccoli at de ennå ikke har en spesifikk kandidat i sikte:

"It's a big decision. It's not just casting a role. It's about a whole rethink about where we're going. I'm just here celebrating one of the greatest actors on the planet, Daniel Craig."

Hvem synes du passer?