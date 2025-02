Forvent å høre flere detaljer om Death Stranding 2 i mars

HQ

I skrivende stund venter vi spent på en PlayStation State of Play denne kvelden, men det kan være lurt å dempe forventningene våre til en visning av Death Stranding 2: On the Beach på dette showet, ettersom det ser ut til at Kojima vil holde et spesialpanel for spillet neste måned.

I følge den offisielle kunngjøringen via Kojima Productions, vil en eksklusiv popup-butikk komme seg til SXSW i Austin, Texas, og et panel vil bli holdt 9. mars. Vi er ikke sikre på hva det spesielle panelet inkluderer, men vi antar at vi vil finne ut mye mer om spillet.

Det betyr ikke at det ikke kan komme en trailer i kveld, og kanskje vil panelet være på plass for å diskutere videre hva vi kanskje eller kanskje ikke får se på en State of Play. Med tanke på at Death Stranding 2: On the Beach er en av Sonys største utgivelser i år, kan vi forestille oss at Sony vil ønske å vise det i en eller annen form senere, men kanskje noen store avsløringer vil bli lagret til dette spesielle panelet.