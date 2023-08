Forvent å høre om Baldur's Gate III på Xbox "innen utgangen av året".

HQ

1.0-lanseringen av Baldur's Gate III har vært over alt. PC-versjonen debuterer torsdag 3. august, og deretter kommer PS5-utgaven i begynnelsen av september. Når det gjelder Xbox Series-versjonen, har Larian bekreftet at den er på vei, men på grunn av vanskelighetene med å få delt skjerm til å fungere på plattformen, tar det lenger tid enn forventet. Når det gjelder hvor lenge fansen må vente før spillet debuterer på Xbox Series X/S, antyder en ny tweet (eller innlegg i disse dager) på Twitt...X at en lansering i 2024 kan ligge i kortene.

Larians forlagsdirektør, Michael Douse, har gått ut på X og sagt følgende:

"Vi har sagt mange ganger tidligere at problemet er å få delt skjerm til å fungere på Series S, noe som tar mer tid, men som vi jobber med. Dette er et stort teknisk hinder, men vi kan ikke lansere spillet på økosystemet uten denne funksjonen.

"Vi har ingen eksklusivitetsavtale som hindrer oss i å lansere spillet på Xbox. Problemet er en teknisk hindring. Vi kan ikke fjerne split-screen-funksjonen, for vi er forpliktet til å lansere spillet med like mange funksjoner, så vi fortsetter å prøve å få det til å fungere.

"Vi har ganske mange ingeniører som jobber hardt for å få til det som ingen andre rollespill i denne skalaen har fått til: sømløs drop-in, drop-out co-op på Series S. Vi håper å komme med en oppdatering innen utgangen av året."

Det er den siste delen som virkelig er interessant, for ved å si at "We hope to have an update by the end of the year", antyder det at Xbox-versjonene ikke vil være klare før i 2024.

Når tror du Baldur's Gate III kommer til Xbox-konsollene?