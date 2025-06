Forvent Aston Martins og komfortable kontorstoler i 007 First Light IO Interactive kunngjør at de har inngått samarbeid med en rekke viktige merkevarer for actioneventyret.

HQ Det ville ikke vært James Bond uten Aston Martin, ikke sant? Selv om vi har sett den mest berømte agenten i Hans Majestets etterretningstjeneste kjøre alle slags kjøretøy opp gjennom årene, er Aston Martin den bilprodusenten som er synonymt med agenten. Fra den ikoniske DB5 for mange år siden til DB10 i Spectre, er de berømte superbilene sett på som Bonds foretrukne kjøretøy. Dette kommer til å gjenspeiles i IO Interactives kommende actioneventyr, 007 First Light. I et nytt innlegg blir vi fortalt om en rekke partnere som er involvert i tittelen for å levere "en helt ny James Bond-spillopplevelse", og overraskende nok er Aston Martin nummer én på listen. Det som kanskje er litt mer overraskende, er noen av de andre partnerne. Coca-Cola er nummer to, etterfulgt av klesmerket Orlebar Brown, kontorstolprodusenten Herman Miller, og deretter noen ikoniske bilmerker, nemlig Jaguar, Range Rover, og Land Rover Defender, alle foran urmakeren Omega, kameraprodusenten Leica, og Nvidia GeForce RTX også. Forvent raske biler og komfortable spillstoler i en av 2026s mest etterlengtede titler.