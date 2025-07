Forvent at Supergirl vil være et "totalt rot" i sin egen film

HQ

Nå som Superman er ute, har vi fått mye mer informasjon om James Gunns tolkning av verdens mest berømte superhelt. Vi har også fått de første hint om hvordan andre store karakterer i DCU er, inkludert Milly Alcocks Supergirl, som ser ut til å være ganske annerledes enn sin kusine.

I en samtale med ScreenRant ble James Gunn spurt om hva slags superhelt Alcocks Supergirl er i sin egen, frittstående film. "Hun er et rot. Hun er et totalt rot", sa Gunn. "Jeg mener, jeg tror at hun har hatt en helt annen bakgrunn enn Supermann. En mye vanskeligere bakgrunn. Han har hatt en fantastisk oppvekst med to foreldre som elsket ham og var veldig sunne. Hennes bakgrunn var mye annerledes. Og hun har endt opp annerledes enn fetteren sin."

Vi får se hvordan "rotet" som Supergirl er, manifesterer seg i hennes egen film, som er planlagt til 2026. Det er sannsynlig at vi får se Kara Zor-El vokse mye i løpet av solofilmen, som hvis Superman er noe å gå etter, også vil inneholde noen kjente helter og skurker som hun kan samhandle med.