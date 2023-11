Forvent "deep cleavage" i Final Fantasy VII: Rebirth

HQ

Final Fantasy VII: Rebirth debuterer i slutten av februar, og ESRB har allerede vurdert spillet og gitt oss en forsmak på hva vi kan forvente oss av det.

På står det at Rebirth er et "actionrollespill der spillerne følger historien om en leiesoldat (Cloud Strife) på oppdrag for å redde planeten fra ondskap. Spillerne utforsker fantasilandskap, utfører oppdrag og kjemper mot monstre og soldater i frenetiske nærkamper."

Vurderingen fortsetter med å legge til at vi kan forvente oss smerteskrik og slaglyder, i tillegg til eksplosjoner og blodsprut og blodpøler etter at karakterer blir hugget av sverd, ofte i sakte film. Det hele er veldig typisk Final Fantasy i så måte, i likhet med det faktum at noen kvinnelige karakterer er designet i avslørende figurer, og ESRB går så langt som å bemerke at vi kan forvente "deep cleavage". Det er også antydende dialog og alkoholinnhold, samt grovt språk og scener med røyking og vannpiper.

Når du legger ut hva ESRB har referert til, høres det nesten mer ut som en Grand Theft Auto enn en Final Fantasy, og derfor er det noe overraskende at spillet bare har fått en Teen-klassifisering av klassifiseringsorganet.

Final Fantasy VII: Rebirth er planlagt å debutere på PS5 den 29. februar 2024.