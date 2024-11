Forvent den første Superman-traileren rundt midten av desember

HQ

Selv om det er flere måneder til lansering er hypen allerede til å ta og føle på for James Gunns Superman. Det nye DCU sparkes i gang med Creature Commandos neste måned, men live-action-debuten kommer med Superman i juli neste år.

Vi har hørt gode ting om traileren fra Superman fra stjernen Frank Grillo nylig, og det ser ut til at vi snart kan få en titt på den traileren for oss selv. Collider rapporterer at traileren forventes å bli utgitt i midten av desember, og den vil etter planen vises sammen med Disneys Mufasa: Løvenes konge.

Collider bemerker også at ingenting er satt i stein, så kanskje vi ikke får en tidlig julegave i Superman trailer. Vi må bare vente og se.

Når tror du Superman traileren vil slippes?