Forvent en dobbel dose Forza Motorsport denne uken

Klokken 21 i morgen er det endelig på tide å få en bedre titt på Forza Motorsport i Xbox Game Studios og Bethesdas Developer_Direct-sending. Det forventes å være en slags reboot for hele franchisen, og siden Turn 10 har jobbet med det i seks år er det vel rimelig å ha høye forventninger.

Men det er klart at ikke alt utvikleren ønsker at vi skal se vil bli vist under miniarrangementet siden vi også får se mer under Forza Monthly-streamen klokken 18 den 26. januar. Vi antar at dette vil være en mer grundig titt, og det er sannsynligvis en god ide å sjekke den om "tidenes peneste bilsimulator" frister.