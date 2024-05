Forvent færre AAA-spill i fremtiden

HQ

Hvis du synes det har vært mangel på store spill i det siste, bør du være forberedt på at det kan bli enda verre. Journalisten Stephen Totilo har skrevet en rapport om saken på sitt eget nettsted Game File, og påpeker at Microsoft, Nintendo, Sega og Square Enix alle har sagt at de vil måtte senke tempoet på utgivelser av store titler i fremtiden.

Årsaken er at kostnadene rett og slett har skutt i været, og det samme har tiden det tar å lage store spill i dag, som Microsoft nylig sa i et intervju:

"Kostnadene forbundet med å lage disse vakre AAA-blockbuster-spillene går opp, og tiden det tar å lage dem går opp."

Nintendo-sjef Shuntaro Furukawa sa nylig noe lignende i forbindelse med selskapets kvartalsrapport, og Sega sa i sin siste kvartalsrapport at "stigende lønnskostnader og lengre utviklingsperioder" er et presserende problem. Topp dette med et Square Enix som hevder at de "vil forfølge et skifte fra kvantitet til kvalitet".

Man kan med rimelighet mistenke at situasjonen er den samme for andre utgivere også, og Sony sa tidligere i år at vi ikke bør forvente noen store spill fra deres mest kjente serier før tidligst i april 2025.

Hva tenker du om dette, trenger spillene å bli større og større for hver nye del, eller er det på tide å revurdere AAA-konseptet?