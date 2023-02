Forvent færre Marvel-serier fremover

HQ

Phase 4 av Marvel Cinematic Universe har vært en overgangsperiode som inneholdt mye eksperimentering - inkludert med originale show som hadde premiere på Disney+. Noen av disse har blitt veldig godt mottatt, mens andre har vært mindre, og det hele har vært litt av en lærerik opplevelse for Marvel Studios-sjef Kevin Feige.

Feige snakket om dette emnet i et intervju med Entertainment Weekly, og berørte hva som er neste for MCU-show, og avslørte at planen og formatet vil bli forskjøvet fremover.

"Vi ønsker at Marvel Studios og MCU-prosjektene virkelig skal skille seg ut og stå over. Så folk vil se det når vi kommer lenger inn i Phase 5 og 6. Tempoet vi legger ut Disney+-showene i vil endre seg slik at de alle kan få en sjanse til å skinne.

Når det gjelder om dette betyr færre serier eller et større tomrom mellom MCU-show fremover bekreftet Feige ganske enkelt:

"Begge deler, tror jeg."

Tror du dette er riktig tilnærming for MCUs show fremover?