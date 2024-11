Forvent færre MCU-filmer per år etter 2025

HQ

Neste år kommer til å bli et stort år for Marvel Cinematic Universe-fans. Etter et mye jevnere 2024, preget av Deadpool & Wolverine og en håndfull Disney+-serier, vil 2025 se ankomsten av tre kinofilmer (Captain America: Brave New World, Thunderbolts* og Fantastic Four: First Steps) og flere Disney+-serier, inkludert Daredevil: Born Again, Ironheart og Eyes of Wakanda. Så med alt dette som kommer, kan vi forvente at dette blir normen i fremtiden.

Enkelt sagt ... nei. Under en opptreden på D23 i Brasil i helgen, Marvel Studios sjef Kevin Feige snakket med Omelete og uttalte etter oversettelse fra portugisisk :

"Jeg tror det er trygt å si at vi er tilbake til et normalt tempo, mer eller mindre. Tidligere hadde vi fire filmer og fire serier i året, og jeg tror vi kommer til å gå ned til to filmer, tre serier - men det vil ikke være tilfelle i 2025, spesifikt. Det viser seg at vi har jobbet med disse titlene i lang tid, og de er tilfeldigvis klare for lansering nå."

Så 2025 blir et travelt år fordi Marvel har så mye klart akkurat nå, men i fremtiden kan vi se frem til færre MCU-prosjekter som debuterer på årlig basis. Forhåpentligvis betyr dette at kvaliteten vil øke igjen, og at den overordnede historien vil ta bedre form, ettersom den generelle konsensus etter avslutningen av Infinity Saga er at Marvel har vært i en liten nedgangsperiode.