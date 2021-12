Forvent flere The Suicide Squad-serier

HQ

Den 13. januar har altså James Gunn og John Cena sin Peacemaker-serie premiere på HBO Max, og det virker helt klart som om dette ikke blir den eneste spin-offen fra The Suicide Squad.

Da en Twitterbruker spurte herr Gunn om han tror det kommer flere serier basert på figurer i The Suicide Squad fikk vedkommende nemlig en smiley med et lurt smil og gif-en av en slu vaskebjørn som i skikkelig Mr. Burns fra The Simpons stil humrer med trommende fingre til svar.

Med tanke på sistnevnte er det vel greit å nevne at han også svarte at en serie om Rocket Raccoon fra Marvel-universet ville vært en meget rar spin-off fra The Suicide Squad, så vi får bare se om det er Harley Quinn, Bloodsport, T.D.K eller noen andre han hinter til.

Hvem håper du på?