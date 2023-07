Forvent ikke nye Call of Duty-titler til Game Pass før i 2025

HQ

I går ble det avgjort av den amerikanske domstolen at det ikke er noe i veien for at Microsoft kan kjøpe Activision Blizzard, og kort tid etter kunngjorde britiske CMA at de vil prøve å finne en løsning på skyproblemet i stedet for å prøve å forhindre Microsofts anke i retten.

Mye tyder på at Microsoft kommer til å overta Activision Blizzard i nær fremtid, noe som reiser spørsmålet om når vi kan begynne å se gigantforleggerens spill på Game Pass. Svaret på det er at det nok kommer til å skje ganske snart, men årets Call of Duty og det som kommer i 2024 er ikke å forvente.

The VergeRedaktør Tom Warren har gjennomgått dokumenter fra britiske CMA og konstatert at det ikke vil bli lagt til noen nye spill på Call of Duty på Game Pass før tidligst i 2025. Markedsføringsavtalen med Sony utløper i år, men det finnes sannsynligvis en forlengelsesklausul eller lignende som hindrer Activision Blizzard i å støtte konkurrentens abonnementstjeneste det påfølgende året.