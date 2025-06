Forvent mange bosetninger med tettheten av Novigrad i The Witcher 4

HQ

The Witcher 4 vil markere et stort skifte i CD Projekt Reds teknologiske evner. Som vi så i Unreal Engine 5-demoen for spillet nylig, kommer det helt klart til å bli et visuelt imponerende spill, men det kommer også til å inneholde mye mer detaljer når det gjelder bosetninger.

I en samtale med GamesRadar sa Jan Hermanowicz, teknisk produksjonssjef på The Witcher 4s tekniske demo, at studioet kommer til å få mest mulig ut av den nye maskinvaren vi har sett siden det forrige Witcher-spillet.

"Det generasjonsskiftet, vi ønsker å gjøre det riktig," sa han. "Vår ambisjon er å dra full nytte av det og virkelig levere neste generasjons opplevelse." I demoen fikk vi se landsbyen Valdrest i Kovir. Selv om den kanskje ikke virker imponerende i størrelse, var tettheten i landsbyen sammenlignbar med Novigrad i The Witcher 3: Wild Hunt.

"Vi så faktisk på hva vi gjorde tidligere, hva som var kult med det, og hva vi ikke kunne gjøre på den tiden", sa Hermanowicz. Teamet "brukte også mye tid på å se på opptak av Novigrad fra Witcher 3."

Novigrad satte standarden for hva CDPR var i stand til med fantasy-bosetninger, og hvis teknologidemoen er noe å gå etter, kan vi veldig godt se massive byer av en ufattelig skala i The Witcher 4.