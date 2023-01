Forvent nytt om Invincible: Season 2 denne uken

Første sesong av Invincible var uten tvil en av de beste seriene i 2021 for min del, så det var utrolig deilig da Amazon ga klarsignal for to nye sesonger rett etter siste episode. Derfor har det også vært litt kjedelig å ikke høre stort om seriens fremtid siden den gang, men heldigvis virker det som om ventetiden straks er over.

Invincible sin Twitter-konto minner oss på at tegneserien fyller 20 år på søndag, og benytter samtidig anledningen til å annonsere at nytt om andre sesong av TV-serien "kanskje eller kanskje ikke er koblet til dette". Forhåpentligvis betyr meldingen at vi får en trailer, et klipp og/eller en premieredato før uken er over.