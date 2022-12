Forvent "store Among Us-nyheter" under The Game Awards

HQ

Med The Game Awards rett rundt hjørnet får vi mer og mer informasjon om hva som kommer til å skje i løpet av showet daglig, noe som trolig vil fortsette helt frem til selve eventet. Men ikke alt kommer fra lekkasjer, noen ganger er det spillselskapene selv som røper ting på forhånd.

Ta InnerSloth for eksempel. De tvitrer at vi bør forvente "store Among Us-nyheter" under The Game Awards-åpningsshowet.

Åpningsshowet starter kl. 01:30 på fredag, og vi dekker alt hvis du ikke har mulighet til å følge med selv. Er det noe spesielt du håper på fra Among Us?