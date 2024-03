Forvent tryggere, mindre kreativ og velprøvd IP for spill med stort budsjett i fremtiden.

HQ

I løpet av de siste par årene har mange gamere klaget på AAA-bransjen for kun å satse på oppfølgere med velprøvde formler og ikke ta noen risiko, noe som dessverre ofte fører til mindre interessante spill. Dessverre kan vi nok forvente enda mer av dette i fremtiden.

Bloomberg melder at under Game Developers Conference i San Francisco, som ble avsluttet i går (fredag), sa flere videospilledere eksplisitt at vi kan forvente oss tryggere spill i fremtiden, ettersom live-titler er svært dyre å utvikle og utgiverne ikke er villige til å ta store sjanser. I stedet kan vi forvente at spillene i større grad vil basere seg på kjente franchiser med velprøvde konsepter.

Dessverre betyr dette også at det blir mindre utprøving av nye ting, noe som tradisjonelt har vært måten denne bransjen har vokst på tidligere. Bloomberg-artikkelen har heldigvis også sitater fra utviklere som ønsker å gå nye veier, men med mindre store utgivere er villige til å finansiere det, antar vi at det blir vanskelig å få dette til.

Ettersom alle de store utgiverne akkurat nå ser ut til å være fast bestemt på å levere det neste Minecraft, Fortnite, Robblox eller Grand Theft Auto V, og mener at dette er mye viktigere enn å levere vellagede enspillerspill (som faktisk ofte gjør det veldig bra kommersielt), kan vi faktisk se at denne noe dystopiske fremtiden for spill faktisk blir en realitet.

Hva synes du om alt dette?