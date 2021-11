Forza Horizon 5 belønner deg for å ha spilt tidligere Forza-spill

HQ

Forza Horizon 5 lanseres den 9. november og tilbyr drøyt 500 biler å velge blant, og ifølge Playground Games er dette et flott spill å starte med hvis du er ny i serien. Heldigvis betyr ikke dette at de har glemt sine gamle fans, og faktisk har de en overraskelse på lur.

Hvis du har spilt noen av de tidligere spillene i serien eller noen av de nyere Forza Motorsport-spillene, kan du se frem til å få ekstra biler for hvert spill du har spilt. Og de er ganske interessante også. Ta en titt nedenfor for å se hva du vil bli belønnet med for din lojalitet . og husk at du fortsatt har tid til å spille noen av disse gamle spillene før du starter karrieren i Forza Horizon 5.