Forza Horizon 5 får fem virkelig ikoniske Hollywood-biler

Forza Motorsport ble kanskje utgitt i fjor, men Forza Horizon 5 er fortsatt Microsofts mest populære bilspill, og Playground Games fortsetter naturligvis å utvide det.

I en ny presentasjon av hva som kommer, avsløres det at vi nå har gjesteopptredener fra ikke mindre enn fem Hollywood-biler som bare kan beskrives som veldig ikoniske, eller hva tror du :

- Tilbake til fremtiden

- Tilbake til fremtiden II

- Tilbake til fremtiden III

- Jurassic Park

- Knight Rider

Alle de fem bilene er inkludert i Universal Icons Car Pack, som slippes i dag (18. juni) for $10. Som seg hør og bør med biler av denne størrelsen, er det mange ekstra overraskelser, for eksempel at lysene og lydene i DeLorean Time Machine går av når du når 88 mph - drøyt 140 km/t - og at hver inkarnasjon av bilen ser ut som filmatiseringen.

Men den kuleste bilen ser ut til å være K.I.T.T., som ser ut og høres ut akkurat som i TV-serien, og som til og med har Super Pursuit Mode...

Sjekk ut alle bilene nedenfor i video og bilder. Vi antar at det er flere enn oss som gleder seg til å komme seg ut på veien med disse klassiske bilene så snart som mulig?

