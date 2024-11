Forza Horizon 5 for PlayStation ryktes å allerede være ferdigstilt og fullt spillbart

HQ

Man kan trygt si at mange Xbox-fans fikk blod på tann tidligere i år da Microsoft introduserte det som har blitt deres nye tilnærming til spill og deres fremtidsplaner. I deres øyne har alt potensial til å bli en Xbox - noe som selvfølgelig er litt av en overdrivelse - men tanken på at flere mennesker til slutt får tilgang til spill er neppe en dårlig ting.

Sea of Thieves, Hi-Fi Rush og Pentiment var noen av de første titlene som fant veien til konkurrerende plattformer, og nå ser det ut til at tiden kan være inne for at en av Xbox' historisk sett sterkeste franchiser flytter seg over til PlayStation: Forza. Ifølge rapporter finnes Forza Horizon 5 i en spillbar versjon for Sonys konsoll og venter rett og slett på det rette øyeblikket for lansering.

Hva mener du om muligheten for at Forza kommer til PlayStation? Er det en god eller dårlig ting?