HQ

Under Forza Monthly sent i går hadde Playground Games mye å dele for Forza Horizon 5-spillere da Explore The Horizon-oppdateringen ble kunngjort under det lange showet.

Denne legger til mye nytt innhold, inkludert "6 nye biler, oppgraderte fotomodusfunksjoner, overlandingsendringer for utvalgte kjøretøy og Pathfinder-utmerkelser å fullføre". Vi antar at bilene er det viktigste for mange av dere, så her er den fullstendige listen over de nye bilene med både bilder og informasjon:

2019 DeBerti Ford Super Duty F-250 Lariat 'Transformer'

1986 Ford F-150 XLT Lariat

1972 Chevrolet K-10 Custom

2022 GMC HUMMER EV Pickup