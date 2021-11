HQ

En artig ting med Forza Horizon 4 var at du kunne få bilhornet til å spille musikk fra Halo, Killer Instinct og Sea of Thieves. Det er åpenbart at dette var en elsket funksjon siden alle disse kommer tilbake i Forza Horizon 5, og har også fått selskap av flere klassiske Xbox Game Studios-serier.

Dette bemerkes av CVG, som har listet alle valgmulighetene, hvilket nå inkluderer favoritter som Banjo-Kazooie, Doom samt Ori and the Blind Forest:



Halo



Sea of Thieves



Killer Instinct



Ori and the Blind Forest



Banjo-Kazooie - Spiral Mountain (part 1)



Banjo-Kazooie - Spiral Mountain (part 2)



Battletoads



The Outer Worlds



Doom - E1M1 (high part)



Doom - E1M1 (low part)



Hva synes dom om fanservice-tillegg som disse?