Forza Horizon 5 har fått tegnspråk i filmsekvensene

Fra og med i dag vil Forza Horizon 5 støtte både britisk og amerikansk tegnspråk i en del av av filmsekvensene som del av en gratis innholdsoppdatering. Dette er den første Xbox Game Studios-tittelen som har støtte for tegnspråk og det presenteres samt forklares i dybden i et nytt blogginnlegg. Funksjonen aktiveres via innstillingsmenyen og deretter tilgjengelighetsdelen der du finner den nye funksjonen.

Som en del av blogginnlegget snakker Microsofts sjef for tilgjengelighet, Jenny Lay-Flurrie, om hvordan introduksjonen av funksjonen vil hjelpe flere mennesker å nyte Forza Horizon 5:

"There are so many people with disabilities and people who are deaf. And, there are a lot of closed doors every day. And what I mean by that is that we are consistently and constantly dealing with inequities that exist. The fact that I can just be on the same level playing field as them means I'm not focused on a closed door. I'm not trying to solve for an inequity. I'm being present with my family and there's nothing that's more important to me than that."

Innføringen av denne funksjoner kommer bare tre måneder etter at Playground Games vant Innovation Accessibility Award under The Game Awards.