Forza Horizon 5 har over 35 millioner spillere

Mens Forza Motorsport ser ut til å ha fått en noe tregere start enn forventet, uten at det har kommet noen pressemeldinger om antall spillere eller salgstall, kan man ikke si det samme om Forza Horizon 5.

Det ble utrolig populært da det ble lansert i november 2021, og siden da har det vokst i raskt tempo. For halvannen måned siden rapporterte vi at det hadde nådd hele 34 millioner brukere, og nå har det passert nok en imponerende milepæl med over 35 millioner.

Vi antar at noe av denne populariteten kan tilskrives at folk kjøpte Xbox Series S/X under Black Friday-uken da det var lavere priser på både konsollene og Game Pass, men det har vært en betydelig månedlig vekst før det også.