Forza Horizon 5 på PS5 Krever Microsoft-konto

Forza Horizon 5 er planlagt utgitt på PlayStation 5 29. april 2025. For å spille spillet må spillerne koble PlayStation Network (PSN)-kontoen sin til en Microsoft-konto ved første lansering. Hvis koblingen brytes senere, er det kun mulig å koble til den opprinnelige Microsoft-kontoen på nytt.

Til tross for at spillet støtter krysspilling, tilbyr det ikke lagring på tvers av plattformer; fremgang gjort på PS5 vil ikke overføres til Xbox- eller Steam-versjoner. I tillegg kreves det et PlayStation Plus-abonnement for å få tilgang til flerspillerdelen. Det er ingen planer om en fysisk diskutgivelse av spillet.

Dette er faktorer som nå har skapt bekymring blant fansen. Skulle funksjonen for kontokobling bli deaktivert i fremtiden, kan spillet bli uspillbart. Fraværet av en fysisk utgivelse forverrer disse bekymringene ytterligere, ettersom det begrenser eierskap til digitale formater som er avhengige av online-tjenester.

Hva er dine tanker om saken, er mangelen på en fysisk utgivelse en deal breaker?