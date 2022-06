Forza Horizon 5 spilt av over 20 millioner

HQ

Det var klart kort tid etter lanseringen av Forza Horizon 5 i november at det ville bli en hit ulik noe serien har sett før. Og snart kunne Xbox slå fast at det var den største Xbox Game Studios-lanseringen noensinne.

Men spillets popularitet fortsetter å øke, åtte måneder etter den opprinnelige lanseringen. BenjiSales har sjekket den internasjonale ledertavlen og konstatert ut via Twitter at spillet har nådd 20 millioner spillere.

Det forventes at studioet er i gang med et sjette kapittel, i tillegg til at de selvfølgelig har et dedikert team som jobber på Fable.