Forza Horizon 6 er høydepunktet i andre halvdel av mai for Game Pass
Men det er også andre tunge hittere, inkludert Echo Generation 2, Remnant II og Jurassic World Evolution 3.
Vi er mer enn halvveis gjennom mai og på vei inn i sommermånedene. Som vanlig er Microsoft klare til å avsløre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til etter halvveis. Denne gangen leverer de et imponerende utvalg av kvalitetstitler - med et visst racingspill som gjør det meste av jobben, men det er mye mer inkludert som er vel verdt å sjekke ut. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Game Pass Premium) :
Kommer til Game Pass
- Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 19. mai*
- Dead Static Drive (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai**
- My Friend Peppa Pig (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai
- Pigeon Simulator (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 20. mai**
- Remnant II (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai
- Winter Burrow (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai**
- Luna Abyss (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 21. mai*
- Escape Simulator (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 26. mai
- Echo Generation 2 (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 27. mai*
- The Outer Worlds Spacer's Choice Edition (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 27. mai
- Crashout Crew (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 28. mai*
- Kabuto Park (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 28. mai
- Final Fantasy VI (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 2. juni
- Jurassic World Evolution 3 (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 2. juni
Som alltid er det gratis fordeler for alle abonnenter, med denne månedens tilbud inkludert Microsoft Jewel og World of Tanks: Heat. Gå over til Xbox Wire for å lære mer om hva som er inkludert.
Dessverre er det også noen titler som er på vei ut. Disse vil bli fjernet 31. mai, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da hvis du ønsker å beholde noe:
Fjernes 31. mai
- Against the Storm (Cloud, Xbox og PC)
- Crypt Custodian (Cloud, Xbox og PC)
- Metaphor: ReFantazio (Cloud, Xbox og PC)
- Persona 4 Golden (Cloud, Xbox og PC)
- Spray Paint Simulator (Cloud, Xbox og PC)