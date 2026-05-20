Forza Horizon 6 er høydepunktet i andre halvdel av mai for Game Pass

Vi er mer enn halvveis gjennom mai og på vei inn i sommermånedene. Som vanlig er Microsoft klare til å avsløre hva Game Pass-abonnenter kan se frem til etter halvveis. Denne gangen leverer de et imponerende utvalg av kvalitetstitler - med et visst racingspill som gjør det meste av jobben, men det er mye mer inkludert som er vel verdt å sjekke ut. Her er hva du får (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Game Pass Premium) :

Kommer til Game Pass



Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 19. mai*



Dead Static Drive (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai**



My Friend Peppa Pig (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai



Pigeon Simulator (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 20. mai**



Remnant II (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai



Winter Burrow (Cloud, Xbox og PC) - 20. mai**



Luna Abyss (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 21. mai*



Escape Simulator (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 26. mai



Echo Generation 2 (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 27. mai*



The Outer Worlds Spacer's Choice Edition (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 27. mai

Crashout Crew (Cloud, Xbox Series X|S, håndholdt og PC) - 28. mai*



Kabuto Park (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 28. mai



Final Fantasy VI (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 2. juni



Jurassic World Evolution 3 (Cloud, Xbox Series X|S og PC) - 2. juni



Som alltid er det gratis fordeler for alle abonnenter, med denne månedens tilbud inkludert Microsoft Jewel og World of Tanks: Heat. Gå over til Xbox Wire for å lære mer om hva som er inkludert.

Dessverre er det også noen titler som er på vei ut. Disse vil bli fjernet 31. mai, men du kan få opptil 20 % rabatt på dem med abonnementet ditt frem til da hvis du ønsker å beholde noe:

Fjernes 31. mai